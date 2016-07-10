إنذار.. النوم المتقطع يؤثر على الكفاءة الذهنية ويسبب الاكتئاب

من المعروف أن النوم هو الفرصة الوحيدة لراحة الأجهزة الداخلية للإنسان وإراحة المخ من العمليات الوظيفية المتعددة التى يؤديها طوال اليوم ، لكن الكثيرين لا ينتبهون إلى أهمية أن يكون نومهم متواصلا إذ يبدو وكأن البعض لا يمكنهم النوم بشكل عميق ، كما أن بعضا منهم لا يعرف مخاطر النوم المتقطع التى وردت فى تقرير نشره موقع "بولد سكاى" الهندى ، وقد أوضح التقرير مخاطر النوم المتقطع وهى كثيرة جدا.

ويؤثر النوم المتقطع أولا على الكفاءة الذهنية فالمخ الذى لم يأخذ راحته فى النوم يبدو منهكا طوال الوقت فلا يستطيع ضحية النوم المتقطع المواصلة أو الاستمرار فى العمل مثلا بالتركيز المطلوب .

كما يؤثر النوم المتقطع على الحالة النفسية وهو الأمر الذى يقود البعض إلى كثير من الاضطرابات مثل الاكتئاب وبعض المشاكل الوجدانية .

على الجانب العضوى يؤثر النوم المتقطع على صحة القلب كما يقود إلى أمراض مثل السكر والاضطرابات التنفسية ومنها الأزمات التى تفاجئ الإنسان أحيانا فى التنفس المنتظم.

يهبط النوم المتقطع بالمناعة إلى الحضيض فيصبح الشخص الذى ينام نوما متقطعا عرضة للإصابة بالأمراض أكثر من غيره حيث يعود ذلك فى الأساس إلى اضطرابات النوم .

- لماذا تحتاج المرأة عدد ساعات نوم أكثر من الرجل.. مخها أكثر تعقيدا