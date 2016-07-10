برج الجدى حظك السبت 9 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

> أنت على وشك الدخول فى أزمة مالية، كن حذراً ولكن لا تقلق قد تبدو صعبة فى بداية الأمر، ولكن سرعان ما ستمر سريعاً، زملاؤك فى العمل سيساعدونك، امتن لهم وقم برد الجميل فى الوقت المناسب. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

> ستفوز بأصدقاء جدد اليوم، وأنت على وشك الدخول فى علاقات صداقة جديدة، ستستمر فى أدائك المبهج الذى يسيطر عليك اليوم حتى تبهر من حولك وتفوز بعلاقات صداقة سريعة، واحد من الأصدقاء الذين ستكسب ودهم اليوم سيكون ذا شأن كبير فى حياتك فى السنوات القادمة، على الرغم من عدم إدراكك لهذا الأمر اليوم، أنت اليوم فى مزاج المساعدة والعون الذى تتميز به غالباً وعلى استعداد لدعم أصدقائك وعائلتك. برج الجدى على الصعيد الصحى

> ستتعرض لأزمة فى العمل اليوم، من شأنها التأثير عل صحتك سلباً، وقد تصاب على إثرها بالصداع النصفى أو ارتفاع ضغط الدم، لذلك عليك أن تبدأ يومك بمجموعة من التمارين، ويفضل اليوجا أو التأمل لتمر هذه الأزمة بسلام، ولا تدع التوتر من حولك يؤثر على سلامك الداخلى. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

> حدث هام بانتظارك اليوم، ستمر اليوم بحدث غير متوقع وبعيد عن حساباتك سواء فى عملك أو حياتك الشخصية، من المهم اليوم أن تنظر لطالعك صباحاً، وتتوقع ما يمكن حدوثه، استمع وراقب جيداً خط سير الفلك فيما يتعلق ببرجك لأن اليوم سيكون بمثابة نقطة فاصلة فى حياتك على أحد المستويات المهنى أو العاطفى أو الشخصى.

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شبكةعيونالإخبارية

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