برج الدلو حظك السبت 9 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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برج الدلو على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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غرورك سيتشبع بالكامل اليوم بعد أن تستمع لإطراء زملائك فى العمل على مشروع تقوم بتنفيذه منذ فترة، ستشعر بالرضا عن نفسك بعد أن يشعر مدراءك فى العمل بالرضا عما تفعله ويتم تقديرك حق قدرك لأنك لا تشعر براحة فى العمل بعيداً عن المشهد الرئيسى، كما ستضحك اليوم كثيراً على أخطاء قمت بها بالأمس.وضع الفلك يؤكد أن هناك بعض المعوقات التى من شأنها اعتراض طريقك اليوم مع شريك حياتك، ستتعرض لبعض المشاكل وسوء التفاهم، عليك التزام ضبط النفس كما تفعل عادة، لا تقوم بالرد على ما سيوجهه لك شريكك من اتهامات بشكل يضعك فى دائرة الخطأ، خذ قراراتك بحكمة وفكر جيداً قبل الرد.لديك جدول عمل مزدحم، ولكن لا تنسى ممارسة تمارينك اليومية لانك بحاجة ماسة إليها، قم بتجربة جهاز جديد للتمارين فى الصالة الرياضية، أو حاول تغيير روتينك اليومى من التمارين.الصدق هو الكلمة الملائمة لطالعك اليوم، اليوم مثالى للتركيز على تفاصيل فى العمل كنت تتجنبها منذ فترة، تشعر أنها ضخمة ولن تتمكن من إنجازها، ولكن على العكس تماماً أنه اليوم المثالى لإنجاز مهامك، وتوقع بعض المشاهد الرقيقة الطيبة من أصدقائك المقربين.