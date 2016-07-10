برج العقرب حظك السبت 9 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

>

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

لديك الكثير من العمل لتقوم به اليوم، فى منتصف اليوم سوف يبلغ توتر العمل ذروته، وستعود للهدوء مرة أخرى فى نهاية اليوم بعد إنجاز الكثير من العمل أكثر ما كنت تنتظره من نفسك، لا تبالغ فى التوتر والعصبية لأن اليوم سيمر بشكل ناجح فى النهاية.يكفيك ضغطاً على ما يحمله إليك شريك حياتك من صبر، فأن صبره سينتهى قريباً، لقد منحك بالفعل الكثير من التغاضى على مواقف سابقة، ومنحك أيضاً الكثير من الدفء تجاه ردود أفعالك الباردة طيلة الفترة الماضية، لا بأس أن تعفو هذه المرة وتتغاضى عن هذا الموقف، واعلم أن شريك حياتك يشعر بالندم بالفعل وعلى استعداد لعدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى.التوتر فى محيط عملك وفى منزلك يؤثر سلباً على صحتك، كما يؤثر على قدرتك على التفكير والحكم على الأمور، ومعظم مشاكل الصحية تكمن فى جلوسك الطويل أثناء العمل، التمشية الصباحية ستساعدك كثيراً على التخلص من هذا التوتر واستعادة نشاطك.اليوم هو يوم اتخاذ القرارات الحاسمة لمواليد برج العقرب، أنت متردد حول اتخاذ قرار فى موضوع هام منذ حوالى أسبوع، اليوم عليك حسم الأمر بقرار قد يبدو قاسياً فى البداية ولكنك ستتأكد بعد فترة أنه القرار الصحيح، اتبع حدسك وما يمليه عليك قلبك، يجب عليك التمييز بين ما تريد أن تفعله وما يجب أن تفعله، اتبع احساس قلبك وستكون النتيجة فى صالحك.