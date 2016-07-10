برج القوس حظك السبت 9 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..

> الأوضاع المالية حالياً تدفعك لممارسة أكثر من عمل فى وقت واحد، يفكر دائماً مولود القوس فى تحقيق الاكتفاء المالى الخاص به بأى طريقة تبعده عن الضغط العصبى، ولأن مولود القوس يجيد التركيز فى اكثر من شىء معاً سيجد أن الجمع بين مهنتين سيؤمن له حاجته من المال. برج القوس على الصعيد العاطفى ..

> انتظر حتى يأتيك الخبر اليقين ولا تتعجل فى إصدار أحكام مطلقة على بعض الأشخاص لمجرد انهم يخالفوك الرأى ولا يقبلون الجدل فى الخطأ وهذا ما لا يتناسب مع طبيعتك التى تعشق الجدل فى أى شىء حتى لو كان بسيط، الخلافات مع المقربين ربما تساعدك على اكتشاف نقاط ضعفك والعمل عليها. على الصعيد الصحى..

> الخضروات والفاكهة لا تعتبر هى نظام الرجيم الصحى الذى يجب أن تتبعه حتى تفقد وزنك، تحتاج إلى استشارة عاجلة للطبيب ومعرفة مشكلاتك جيداً ثم تتبع حمية غذائية صحية متنوعة توفر لجسمك العناصر التى يحتاجها. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

> يتوقع علماء الفلك لمولود القوس فى الفترة المقبلة أن يكتشف مشكلات شخصية جديدة فى حياته تجعله يفكر كثيراً فى كيفية حلها من خلال استغلال مهارته الشخصية المتعددة التى لا يعرف حجمها إلا هو ويرفض استشارة المقربين فى ذلك.

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شبكةعيونالإخبارية

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