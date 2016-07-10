أخبار جنوب السودان..سماع إطلاق نار قرب مقر بعثة الأمم المتحدة فى جوبا

قال شاهد من رويترز إن أصداء إطلاق نار ترددت من جديد فى مناطق من جوبا عاصمة جنوب السودان الأحد، بعد معارك بين قوات متناحرة الأسبوع الماضى أثارت المخاوف بشأن عملية السلام الهشة فى أحدث دولة أفريقية.

وذكر شاهد من رويترز أنه بالإمكان سماع طلقات الرصاص فى ضاحيتى جوديل وجبل فى جوبا قرب ثكنات للجيش تضم جنودا موالين لنائب الرئيس ريك مشار.

من جهتها أكدت بعثة الأمم المتحدة وسكان أنه سمع اطلاق نار مجددا فى جوبا حيث تدور اشتباكات بين قوات حكومية ومتمردين سابقين فى ضواحى عاصمة جنوب السودان.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان (مينوس) على تويتر أن هناك "اعيرة نارية وتبادلا كثيفا لإطلاق النار مستمرا منذ نحو الساعة 08,25 (05,25 ت ج) قرب مقر الأمم المتحدة"، وذلك بعد يومين من اشتباكات أوقعت أكثر من 150 قتيلا بحسب المتمردين السابقين.

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