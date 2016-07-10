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29 قتيلا من الفصائل المتشددة وجبهة النصرة فى معارك قرب حلب

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29 قتيلا من الفصائل المتشددة وجبهة النصرة فى معارك قرب حلب 29 قتيلا من الفصائل المتشددة وجبهة النصرة فى معارك قرب حلب
قتل 29 عنصرا على الأقل من الفصائل المتشددة وجبهة النصرة خلال هجوم شنته مساء السبت فى محاولة لإعادة فتح طريق الكاستيلو المؤدى إلى مدينة حلب السورية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "قتل 29 مقاتلا على الأقل من الفصائل المتشددة وجبهة النصرة، بينهم 14 مقاتلا من فصيل فيلق الشام، ليل السبت الأحد خلال الاشتباك مع قوات النظام وجراء انفجار الغام زرعتها الأخيرة لعرقلة تقدم مقاتلى الفصائل إلى طريق الكاستيلو".
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