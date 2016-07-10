مقتل شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتى"الزياتين وخليل" بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب ثالث، جميعهم ينتمون لعائلة الزياتن فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتى الزياتين وخليل بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى الزياتين وخليل ووقوع قتيلين ومصاب بقرية بنى قرة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات من وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل كل من "حماية . ر" و"محمود. ك" وإصابة "محمود. أ" وجميعهم ينتمون لعائلة الزياتين.

تم نقل جثتى المتوفين لمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى ضبط الجناة والسلاح المستخدم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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