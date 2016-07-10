صور..مصرع 6 أشخاص في حادث سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بسوهاج‎

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 أخرون، في حادث تصادم علي الطريق الصحراوى الغربي قنا سوهاج، بين سيارة ملاكي وآخرى نقل.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مديرأمن سوهاج بلاغًا من العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية يفيد تعطل حركة السيرعلى الطريق الغربي قنا سوهاج، بسبب تصادم سيارتين وتشير الأنباء الأولية عن وجود عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والأسعاف .

وأسفر الحادث عن وفاة ركاب السيارة الملاكي، وأن تلك السيارة تحمل لوحات رقم 50158ملاكي قنا، بقيادة حسن علي أحمد محمد، والسياره النقل تحمل لوحات رقم 9632نقل سوهاج، بقيادة أحمد العارف.

جارٍ نقل الجثماين، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة لتحقيق.