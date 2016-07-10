أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ابنك على ما تربيه".. النظام الغذائى للوالدين سبب أساسى للسمنة عند الأطفال

Google+ Print
"ابنك على ما تربيه".. النظام الغذائى للوالدين سبب أساسى للسمنة عند الأطفال "ابنك على ما تربيه".. النظام الغذائى للوالدين سبب أساسى للسمنة عند الأطفال
تعد السمنة عند الأطفال من الكوابيس البشعة التى تؤثر عليهم فى المستقبل فما إن يبدأ الطفل فى تكوين جسد مترهل تتزايد فرص إصابته بالأمراض التى تعد من لواحق السمنة وعلى رأسها السكر والسرطان.

وفى هذا السياق أكد الموقع الهندى "بولد سكاى" من خلال دراسة نشرها أن الوضع الصحى للطفل يرتكز على ما ما اعتاد عليه فيما يتعلق بتناول الطعام .

ولفت الموقع إلى كون الأمر يمثل واحدا من الأمور التى ينبغى على الزوجين الانتباه لها فما إن تعتمد الأم نوعا معينا من الأنماط الغذائية حتى يكتسب جسد الطفل شكلا يعتمد على نوعية الطعام الذى يأكله فى المنزل .

وذكرت دراسة أوردها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الآباء الذين عودا أبناءهم على طعام يخلو من الفواكه والخضروات عليهم أن يواجهوا فى المستقبل أبناء تتزايد لديهم فرص السمنة بشكل كبير .


>- تناول الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات "قبل النوم" يصيبهم بالسمنة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365