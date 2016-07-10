"ابنك على ما تربيه".. النظام الغذائى للوالدين سبب أساسى للسمنة عند الأطفال

تعد السمنة عند الأطفال من الكوابيس البشعة التى تؤثر عليهم فى المستقبل فما إن يبدأ الطفل فى تكوين جسد مترهل تتزايد فرص إصابته بالأمراض التى تعد من لواحق السمنة وعلى رأسها السكر والسرطان.

وفى هذا السياق أكد الموقع الهندى "بولد سكاى" من خلال دراسة نشرها أن الوضع الصحى للطفل يرتكز على ما ما اعتاد عليه فيما يتعلق بتناول الطعام .

ولفت الموقع إلى كون الأمر يمثل واحدا من الأمور التى ينبغى على الزوجين الانتباه لها فما إن تعتمد الأم نوعا معينا من الأنماط الغذائية حتى يكتسب جسد الطفل شكلا يعتمد على نوعية الطعام الذى يأكله فى المنزل .

وذكرت دراسة أوردها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الآباء الذين عودا أبناءهم على طعام يخلو من الفواكه والخضروات عليهم أن يواجهوا فى المستقبل أبناء تتزايد لديهم فرص السمنة بشكل كبير .

- تناول الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات "قبل النوم" يصيبهم بالسمنة

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