تعرف على أسباب الصداع النصفى.. نقص الجلوكوز فى الدم والروائح المزعجة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن أعراض الصداع النصفى تظهر على فى شكل غثيان وقىء شديد ودوخة .

وأضاف الموقع أن آلام الصداع النصفى يمكن أن تترواح بين متوسطة إلى خطيرة للغاية، وعادة ما يستمر الألم من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام ويحدث ذلك عدة مرات فى الشهر.

فى هذا الإطار ذكر التقرير عددا من الأشياء التى تعمل على إثارة الصداع النصفى مثل الروائح القوية والتى تتواجد فى الدخان والتبغ والعطور وبعض الروائح المتصاعدة من المواد الغذائية، وقد يؤدى الإجهاد والمشاكل اليومية إلى التوتر والتعرض لنوبات الصداع النصفى .

وحسب التقرير فإن هناك عوامل أخرى تؤدى إلى نوبة الصداع النصفى، منها عدم شرب كمية كافية من الماء، وهو الخطأ الذى ينتج عنه الجفاف الذى يؤدى إلى الإصابة بالصداع النصفى، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الجلوكوز فى الدم .

- مش عياقة ده علاج.. ثقب الأذن الداخلية يقلل الصداع النصفى

>