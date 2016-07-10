أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أسباب الصداع النصفى.. نقص الجلوكوز فى الدم والروائح المزعجة

Google+ Print
تعرف على أسباب الصداع النصفى.. نقص الجلوكوز فى الدم والروائح المزعجة تعرف على أسباب الصداع النصفى.. نقص الجلوكوز فى الدم والروائح المزعجة
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن أعراض الصداع النصفى تظهر على فى شكل غثيان وقىء شديد ودوخة .

وأضاف الموقع أن آلام الصداع النصفى يمكن أن تترواح بين متوسطة إلى خطيرة للغاية، وعادة ما يستمر الألم من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام ويحدث ذلك عدة مرات فى الشهر.

فى هذا الإطار ذكر التقرير عددا من الأشياء التى تعمل على إثارة الصداع النصفى مثل الروائح القوية والتى تتواجد فى الدخان والتبغ والعطور وبعض الروائح المتصاعدة من المواد الغذائية، وقد يؤدى الإجهاد والمشاكل اليومية إلى التوتر والتعرض لنوبات الصداع النصفى .

وحسب التقرير فإن هناك عوامل أخرى تؤدى إلى نوبة الصداع النصفى، منها عدم شرب كمية كافية من الماء، وهو الخطأ الذى ينتج عنه الجفاف الذى يؤدى إلى الإصابة بالصداع النصفى، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الجلوكوز فى الدم .


>- مش عياقة ده علاج.. ثقب الأذن الداخلية يقلل الصداع النصفى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365