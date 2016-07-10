انطلاق عمليات أمنية موسعة فى شمال سيناء

انطلقت اليوم بشمال سيناء عمليات أمنية موسعة استهدفت ملاحقة مجموعات مسلحة غرب وجنوب وشرق العريش ومركزى الشيخ زويد ورفح.

وقال مصدر أمنى إن قوات الشرطة وقوات إنفاذ القانون تنفذ حملة تمشيط وملاحقات وحاصرت مناطق سكنية يشتبه بوجود مطلوبين أمنيا بها.

واتخذت مجموعات من القوات من شوارع ساحلية ووسط العريش وجنوبها ارتكازات أمنية لها وسيرت دوريات متحركة بالشوارع الجانبية، كما شددت قوات الشرطة على إجراءات الفحص للمسافرين على الطريق الدولى العريش القنطرة وطريق العريش وسط سيناء وطريق نخل السويس.

وتواصل الإغلاق الأمنى لميادين المالح والضاحية فى مدينة العريش وميدان قرية الجورة وميدان مدينة الشيخ زويد وإغلاق محيط وشوارع موصلة لمقرات مديرية أمن شمال سيناء وديوان المحافظة والسجن المركزى ومجلس مدينة العريش وسنترال العريش، ومحيط أقسام الشرطة فى مدينة العريش وبئر العبد ونخل والحسنة، وإغلاق محيط قسم شرطة الشيخ زويد ومحيط معبر رفح.

وقال أهالى إنهم سمعوا بشكل متواصل أصوات إطلاق نيران من أسلحة خفيفة ومتوسطة من ارتكازات أمنية داخل مدينة العريش وحول محيطها وعلى طول الطريق الدولى العريش رفح.

- تفجير 4 عبوات ناسفة بدون خسائر فى مناطق متفرقة بشمال سيناء

>