تفجير 4 عبوات ناسفة بدون خسائر فى مناطق متفرقة بشمال سيناء

فجرت قوات أمن شمال سيناء اليوم 4 عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة بشمال سيناء، وقال مصدر أمنى إن العبوات تم الكشف عن زراعتها على جانب الطرق أثناء عمليات تمشيط على طول الطريق الدولى العريش رفح، وطرق بمحيط مدينة الشيخ زويد، ومنطقة غرب العريش مشيرا إلى أنه تم تفجير العبوات عن بعد دون خسائر.

فى سياق آخر، وصل لمستشفى العريش العام بشمال سيناء 2 مدنيين مصابين بطلقات نارية، وقال مصدر طبى بشمال سيناء، إن المصابين تم نقلهم من منطقتى الشيخ زويد ورفح، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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