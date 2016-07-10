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المركزى للإحصاء: «رمضان» و«عيد الفطر» يرفع التضخم الشهرى 0.8% فى يونيو الماضي

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المركزى للإحصاء: «رمضان» و«عيد الفطر» يرفع التضخم الشهرى 0.8% فى يونيو الماضي المركزى للإحصاء: «رمضان» و«عيد الفطر» يرفع التضخم الشهرى 0.8% فى يونيو الماضي

ارشيفية

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.8 % ليبلغ 189.9 نقطة مقابل 188.9 نقطة خلال مايو السابق عليه، وسجل معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضي 14.8 %مقارنة بشهر يونيو من عام 2015 نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين فى تلك الفترة من العام الماضي.

وأوضح الإحصاء – فى نشرته والتى حصلت وكالة آنباء الشرق الأوسط – أنه بنهاية السنة المالية لعام 2015_2016 بلغ معدل التضخم 10.2 % مقارنة 11%خلال عام 2014_2015.
> وأشار إلى أن الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت لتبلغ 1.1 % لترتفع الخضروات بنحو 2.3 % واللحوم والدواجن 1.2% و والفاكهة 1.4% مشيرا إلى زيادة أسعار الطعام على أساس سنوى بنسبة 18.4 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وبين أن دخول عيد الفطر المبارك رفع أسعار الملابس والأحذية 3.2 % كما زادت أسعار رحلات العمرة 2.9 %بمناسبة شهر رمضان و زادت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.1 %.

وأضاف أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 ارتفع ليبلغ 11.5 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وبين أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى يونيو بنحو0.8 % مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليسجل 185.2 نقطة مقابل 183.7 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوى ليبلغ 14 % مقارنة بالشهرالمناظر من العام الماضي، وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهرى فى يونيو الماضى بنحو 0.8 %ليبلغ 195.5 نقطة مقارنة 193.9 نقطة فى الشهر السابق عليه ،كما زاد على أساس سنوى ليسجل 15.7 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي .

وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2015 بنحو 18.4 % كما زادت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنحو 10.5% وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات الكهربائية بنحو 13.4% والرعاية الصحية بنحو 33% وأسعار المطاعم والفنادق بنحو 8.8 %.

أ ش أ

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