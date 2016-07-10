رغم معارضة الرئيس..مسؤول فنزويلي يعلن فتح الحدود مع كولومبيا لمدة 12 ساعة

قال مسؤول في إحدى محافظات فنزويلا المجاورة للحدود الكولومبية إنه سيفتح الحدود مع بوجوتا لمدة 12 ساعة وذلك للسماح للمواطنين بالحصول على الغذاء.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي على الرغم من معارضة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لها.

يذكر أن مئات السيدات الفنزويليات اقتحمن الحدود مع كولومبيا، يوم الأربعاء الماضي من أجل شراء مواد غذائية يندر وجودها في البلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة إثر انهيار أسعار النفط التي تشكل 90 في المئة من دخل البلاد، وطالت الأزمة المواد الغذائية التي تستوردها فنزويلا من الخارج.

وتحولت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية أيضا، إذ تطالب المعارضة بإقالة الرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع.

أ ش أ