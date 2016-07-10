داعش يعدم 4 لاعبى كرة قدم سوريين بقطع الرأس فى مدينة الرقة

ذكرت قناة روسيا اليوت أن تنظيم داعش الإرهابى أعدم 4 لاعبى كرة قدم سوريين بقطع الرأس فى مدينة الرقة- وهم لاعبون سابقون فى نادى الشباب السورى- أمام حشد من الأطفال بعد اتهامهم بالتجسس لصالح وحدات حماية الشعب الكردية.

ونشر نشطاء من مجموعة تسمى "الرقة تذبح بصمت" المناهضة للتنظيم صورا لأطفال يتفقدون الجثث الملطخة بالدماء للضحايا.

وكشف النشطاء عبر صفحتهم على "تويتر" أن الضحايا هم أسامة أبو كويت ونهاد الحسين وإحسان الشويخ وأحمد أهاواخ"، مضيفين أن شخصا آخر تم إعدامه معهم دون كشف هويته.

وكان "داعش"- حسب القناة- قد حظر ممارسة الرياضات المنظمة بما فيها كرة القدم بعد سيطرته على الرقة منذ عامين كما أنه أعدم 13 صبيا فى الموصل بالعراق لمشاهدتهم مباراة لكرة القدم بين العراق والأردن العام الماضى.

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