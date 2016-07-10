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أسرة المصري القتيل بقبرص تعرب عن قلقها بشأن غموض التحقيقات

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أسرة المصري القتيل بقبرص تعرب عن قلقها بشأن غموض التحقيقات أسرة المصري القتيل بقبرص تعرب عن قلقها بشأن غموض التحقيقات

وزارة الخارجية – أرشيفية

أعربت أسرة المواطن المصري “رامي القاضي”، الذي “قتلته” الشرطة القبرصية في مايو الماضي، عن قلقها إزاء الغموض المحيط بملابسات مقتل ابنهم.

وقال “دورس بوليكاربو” من مجموعة دعم المهاجرين المكلفة رسميًا بتمثيل أسرة القتيل في التحقيقات – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد -: “نحن نتفهم قلق الأسرة، فرعم انقضاء شهر ونصف منذ مقتل رامي، إلا أن الأسرة لا تزال لا تعلم أي شئ عن ظروف مقتل ابنهم، حتى أنهم لم يحصلوا على تقرير الطبيب الشرعي أو أي معلومات رسمية بشأن كيفية قتله”.

وأشار إلى أنه بالرغم من المحاولات العديدة للوصول إلى ملابسات مقتل رامي 41 سنة، إلا أنهم لم يتوصلوا لأي شئ، فيما رفض مساعد رئيس الشرطة إعطائهم أي معلومات، مشيرًا إلى سير التحقيق الجنائي.

وأوضح “بوليكاربو” أن حصول الأسرة على كل المعلومات الضرورية عما جرى في الحادث، لا تعني التدخل بأي حال من الأحوال في سير التحقيقات، متسائلًا ما إذا كانت الشرطة ستتعامل بنفس هذا الأسلوب إذا كان القتيل قبرصي الجنسية.

وأشارت صحيفة “سايبروس ميل” القبرصية إلى أن ضباط الشرطة أطلقوا رصاصات قاتلة على رامي القاضي في 21 مايو الماضي بعدما هدد بقتل ابنه البالغ من العمر سنة وأربعة
> أشهر خلال مواجهة دامت ست ساعات إثر مشادة مع زوجته المجرية 36 سنة.

أ ش أ

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