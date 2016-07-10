أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب..و وصول جرام عيار 21 لرقم قياسي

Google+ Print
ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب..و وصول جرام عيار 21 لرقم قياسي ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب..و وصول جرام عيار 21 لرقم قياسي

تشهد الذهب في اليوم ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع بمعدل جنيهان، في حين استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 405 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.93%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر