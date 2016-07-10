مجهولون يفجرون مبنى وحدة السبيل القريوة فى العريش

أفاد مصدر أمنى فى شمال سيناء وشهود عيان أن مجموعة مسلحة فجرت صباح اليوم مبنى وحدة السبيل القروية غرب العريش.

وقال المصدر إن مجهولين زرعوا كميات من المتفجرات حول المبنى الكائن فى منطقة غرب العريش وفجروه عن بعد وهو ما نتج عنه تدمير المبنى بالكامل.

وأضاف المصادر أن قوات الأمن حاصرت المنطقة والقت القبض على عددا من المشتبه بهم ، وشنت حملات أمنية فى المنطقة، وبدورها انتقلت لجنة أمنية لمكان التفجير لحصر التلفيات، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيق.

وباشرت نيابة شمال سيناء التحقيق فى تدمير مبنى وحدة السبيل، وتم تشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع المبنى المدمر وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمكان التفجير لمعرفة أسبابه كما قررت النيابة ندب لجنة فنية لمعاينة التلفيات وتحديد قيمتها، وبسؤال شهود العيان وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة.

وقال مصدر أمنى إن المعلومات الأمنية تشير إلى أن منفذى العملية من مجموعات إرهابية بمنطقة غرب العريش، وأنهم زرعوا كميات من المتفجرات حول مقر المبنى الكائن وسط قرية السبيل.

وأشارت روايات الأهالى أنه سمع دوى انفجار أعقبة صعود السنة اللهب فى سماء المنطقة.

- مصدر طبى: وصول جثة مجهولة ومصابين لمستشفى العريش العام

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