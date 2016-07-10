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نجل حارس الجراج غافل والده واصطنع مفتاح سيارة وساوم مالكها

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نجل حارس الجراج غافل والده واصطنع مفتاح سيارة وساوم مالكها نجل حارس الجراج غافل والده واصطنع مفتاح سيارة وساوم مالكها
نجح رجال مباحث الأميرية، من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة من داخل جراج بالمنطقة، والذى تبين أن نجل حارس الجراج، غافل والده واصطنع مفتاح لسيارة بالجراج، واستولى عليها، ومن ثم ساوم مالكها على إعادتها مقابل 10 آلاف جنيه، فتم ضبطه وإعادة السيارة لمالكها، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من " العربى م س" 53 سنة، سائق، باكتشافه سرقة سيارته رقم و م د 475 ، ماركة دايو، عقب تركها داخل جراج فى شارع ترعة الجندى، إلا أنه وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من رقم "محدد" يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن "سيد أ إ" 37 سنة، عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بأنه نظراً لعمل والده بالجراج كحارس للجراج، قام بمغافلته واصطنع نسخة من مفتاح السيارة واستولى عليها وفر هارباً .

كما تم بإرشاده ضبط السيارة داخل جراج بمنطقة مساكن الأميرية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بسرقة السيارة رقم أ ى 8273 ماركة شيفرولية، من "أحمد ع أ" 43 سنة، سائق، المحرر بشأنها المحضر رقم 3965 لسنة 2016 جنح القسم "بذات الأسلوب"، وأقر بقيامه بإعادتها لمالكها مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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