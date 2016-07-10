8 وصفات طبيعية لتطهير الجسم من السموم.. الصيام والأطعمة الأورجانيك

ومن أبرز الوسائل الطبيعية المضادة للسموم:

كشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "رعاية" الأمريكى عن مجموعة من النصائح والوسائل الطبيعية للتخلص من السموم والمواد الكيميائية الضارة دون الحاجة للأدوية، وبالتالى لست فى حاجة للتعرض لآثارها الجانبية الخطيرة.>1.تناول كميات كافية من المياه يساهم فى تطهير الجسم من السموم والمواد الكيميائية الزائدة، لذا يجب تناول 2 لتر من المياه على الأقل يوميا.

2.تقليل تناول القهوة، لأن الإفراط فيها يتسبب فى تراكم الكافيين بالجسم، ليتم تخزينه فى شكل سموم ضارة، لذا يجب تناول فنجان أو اثنين بحد أقصى، ويُنصح باستبدالها بالشاى الأخضر لأنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من الالتهابات.

3. الصيام والامتناع عن تناول الطعام والشراب لمدة يوم كامل يساهم فى التخلص من السموم الزائدة بالجسم.

4.التأمل له فوائد رائعة على الجسم والمخ، حيث يحد من التوتر والقلق، وهو ما ينعكس على الجسم ويساهم فى التخلص من السموم الزائدة الناجمة عن الضغوط النفسية.

5.الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوت والفواكه يساهم فى تعزيز الهضم ومنع السموم الناجمة عن الطعام الزائد، الذى لا يتم هضمه جيدا.

6.العرق من أفضل الوسائل التى تساهم فى التخلص من السموم الزائدة، وتعد الرياضة والأنشطة البدنية من أفضل الوسائل التى تساهم فى إفراز العرق وبالتالى التخلص من المواد الضارة بالجسم.

7.الابتعاد تماما عن الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب، والاعتماد قدر الإمكان على الوصفات الطبيعية والعلاجات المنزلية لتخفيف الآلام.

8.الاعتماد على الأطعمة الأورجانيك، والابتعاد عن الأطعمة المرشوشة بالمبيدات الحشرية والمضاف إليها المواد الحافظة، لأنها تضر الجسم وتؤدى لتراكم السموم به.

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