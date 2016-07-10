مركز المصالحة الروسى: لم يرصد خرق للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية فى ريف اللاذقية أنه لم يرصد أى خرق للهدنة فى المحافظات السورية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز فى بيان نشره على موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكترونى، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة، أن القوات الجوية والفضائية الروسية لم تنفذ غارات جوية ضد التشكيلات المسلحة المعارضة التى أعلنت وقف الأعمال العسكرية وأبرزت مواقعها للمركزين الروسى أو الأمريكى.

وأشار المركز إلى أن عدد البلدات التى انضمت للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية استمر كما هو دون تغيير وهو 177 بلدة.

وذكر أن المفاوضات مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة فى محافظات دمشق وحمص وحماة، مستمرة، مؤكدا أن عدد الجماعات التى انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية أيضا لم يتغير وهو 61 جماعة حتى الآن.

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