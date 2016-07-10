حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 12 ألف قرص مخدر بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 12 ألف قرص مخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات مفادها أن "صبحى ص ع" 48 سنة، عاطل، يزاول نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

>على الفور، تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 12 ألف قرص مخدر، ومبلغ 13 ألف و400 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين لجلسة 16 يوليو

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