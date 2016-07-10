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اليوم.. الحكم على ضابط وأمين شرطة متهمين بقضية سرقة بالإكراه فى التجمع

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اليوم.. الحكم على ضابط وأمين شرطة متهمين بقضية سرقة بالإكراه فى التجمع اليوم.. الحكم على ضابط وأمين شرطة متهمين بقضية سرقة بالإكراه فى التجمع
تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، الحكم على ضابط وأمين شرطة، متهمين بقضية سرقة بالإكراه بالتجمع الأول، لجلسة 10 يوليو، للنطق بالحكم.

جاء فى أمر الإحالة أن "محمود بدير إبراهيم عجاج 25 سنة ملازم أول شرطة"، و"محمد على سليمان أمين شرطة"، فى ليلة 29 أبريل 2015 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، سرقا منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجنى عليه "مصطفى عابدين عبد الوهاب"، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى فى وجهه، اعتمادا على صفتهما الوظيفية لكونهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجنى عليه وسرقة المنقولات والمبالغ المالية على النحو المبين بالأوراق.

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