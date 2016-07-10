4 أطعمة سحرية لعلاج الإمساك.. أبرزها الكيوى والموز

كثير من الأشخاص يعانون من صعوبة التبرز أو ما يعرف باسم "الإمساك" وذلك نتيجة لسوء الهضم ونوعية الأطعمة التى يتم تناولها.

وفى هذا السياق، كشف فريق من الباحثون عبر الموقع الإخبارى الأمريكى ‘Fox News”، أن هناك بعض الأطعمة السحرية التى تعالج الإمساك، وتشمل:

1- الموز الناضج:

>

2- الكيوى:

>

3- الخوخ:

>

4- نخالة القمح "الردة"

>

موضوعات متعلقة..

>

الوكالة الألمانية لسلامة الغذاء: شيكولاتة كيندر تحتوى على مواد مسرطنة

>

ملين طبيعى يعالج الإمساك ويخلصك من السوائل الزائدة بجسمك.. ماهو

>

الموز الأخضر يمكن أن يسبب الإمساك، نظرا لمحتواه الكبير من النشا، أما الموز الناضج يؤدى إلى تنظيم حركة الأمعاء لغناه بالبكتين الذى يعزز صحة الجهاز الهضمى وفقاً للدراسة التى نشرت فى مجلة الطبية للأغذيةهذه الفاكهة الاستوائية حلوة وحامضة وقد تساعد فى علاج الإمساك، لأنها تتألف من كل من الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان التى تمنع حدوث الإمساك.تناول الخوخ يساعد فى علاج الإمساك لأنه غنى بالألياف، والفركتانز والسوربيتول، والسكريات المخمرة التى يمكن أن يكون لها تأثير ملين.نخالة القمح المعروفة باسم "الردة" هى طبقة خارجية من كل الحبوب فى الأساس حيث يحتوى ربع كوب منها على 6.2 جرام من الألياف ويحتوى على 31 سعرا حراريا فقط التى تعمل كملين طبيعى وتستخدم على نطلق واسع فى أنظمة الرجيم.