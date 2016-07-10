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تعرف على أسعار الكهرباء بفاتورة "يوليو" طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجياً

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تعرف على أسعار الكهرباء بفاتورة "يوليو" طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجياً تعرف على أسعار الكهرباء بفاتورة "يوليو" طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجياً
ينشر "اليوم السابع" الكهرباء المقررة من قبل مجلس الوزراء منذ عام 2014 طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجاً عن الكهرباء الذى لم يتم تعديله حتى الآن، باستثناء الشرائح الثلاث الأولى التى تمثل طبقة محدودى الدخل بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أسعار الشرائح الثلاث الأولى
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>ووفقا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس الوزراء فى 2014 لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى من المتوقع أن يتم تثبيتها أيضاً هذا العام و لم تشهد أى زيادة مثل باقى الشرائح:

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قروش للكيلو وات.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات.
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> الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام و الذى من المقرر أن يتم مده حتى 10 سنوات بتكليف من الرئيس السيسى،سيتم تطبيق الزيادة بدءًا من فاتورة يوليو على الشرائح التالية:

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 44 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات 71 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 81 قرشا للكيلو وات.

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