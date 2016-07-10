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"الصحة "تطرح "كتيب" بالأسعار الجديدة للأدوية بعد زيادتها بنسبة 20 %

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"الصحة "تطرح "كتيب" بالأسعار الجديدة للأدوية بعد زيادتها بنسبة 20 % "الصحة "تطرح "كتيب" بالأسعار الجديدة للأدوية بعد زيادتها بنسبة 20 %
أكد بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة ستطبع قريباً "كتيب" يتضمن الأسعار الجديدة للأدوية الأقل من 30 جنيها بعد زيادتها بنسبة 20 % .

وقال مصدر مسئول فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه سيتم توزيع الكتيب على شركات الأدوية والمصانع وشركات التوزيع والصيدليات، كدليل إرشادى للتعرف على الأسعار الجديدة للمستحضرات الطبية التى خضعت للزيادة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة الأسعار.

وأشار المصدر إلى أن عدد كبير من الشركات حصل على قائمة بالأسعار الجديدة للمستحضرات الطبية التى تقوم بإنتاجها، مؤكدا أن الفترة المقبلة لن تشهد أى زيادة فى الأدوية.

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