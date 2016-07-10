بالصور: عين الحسود تحرق العروس نجلاء بدر

يبدو أنّ عين الحسود طالت العروس الفنانة نجلاء بدر سريعاً. فبعد أيام قليلة من زفافها في شهر رمضان، تعرّضت يدها للاحتراق أثناء إعدادها وجبة الإفطار لزوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، ثم رفضت الكشف عن الحادث بعد مرور تسعة أيام كاملة من العلاج. وبدا واضحاً أنّ الحريق امتدّ من كفّ اليد حتى الساعد، واستلزم علاجاً لتقشير الجلد.

نجلاء نشرت صورة ليدها المصابة، وبدا واضحاً أنّها تعرّضت لحريق من الدرجة الأولى طال الطبقة الأولى من الجلد، حيث بدا الفارق واضحاً بين المنطقة المصابة بعد تغيير الجلد، ولون بقية أصابع اليد والساعد، وعلّقت على الصورة قائلة: "ده بعد مرور 9 ايام من الحرق الحمد لله اخدت الشر".

يشار إلى أنّ نجلاء بدر خطفت الأنظار طوال الشهر الفضيل بمسلسلي "فوق مستوى الشبهات" مع النجمة الكبيرة يسرا، و"جريمة شغف" أمام الفنان السوري قصي خولي، وتحوّلت إلى حديث الوسط الفني كلّه في منتصف الشهر الفضيل، بعدما أقدمت على خطوة غير مسبوقة، وهي إتمام عقد القران والزفاف في ليلة رمضانية.