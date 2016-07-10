ممثل مغربي يعترض على الكشف عن أجور الفنانين في رمضان

دافع ياسين أحجام الممثل والعضو في مجلس الشعب عن الممثل المغربي من خلال تدوينة انتقد فيها الكشف عن أجور الممثلين الذين شاركوا في دراما رمضان 2016 ، والتي تبدو متباينة ومنخفضة مقارنة مع أجور المخرجين والأرباح التي تكسبها شركات الإنتاج مشددا في نفس السياق على ضرورة مراجعة سلم أجور الممثل المغربي التي ينبغي أن تكون في مستوى الأدوار التي يقوم بتشخيصها مبشرا الممثلين في هذا الصدد بأن سلم الأجور ستتم مراجعته حسب طبيعة الأدوار وتنوعها من خلال نص قانوني في إطار عقد العمل النموذجي الذي سيتزامن تنفيذه مع الشروع في تنزيل قانون الفنان قريباً.

وفي تدوينة أخرى أقر الممثل وعوض مجلس الشعب ياسين أحجام على أن الأعمال الكوميدية التي يقوم التلفزيون المغربي بقناتيه الأولى والثانية مرتبطة أساسا بثقافة محور مدن (الرباط – الدار البيضاء) والمدن المجاورة لهما، وبمعنى آخر أن هذه الثقافة لا تخاطب (حسب تدوينة أحجام) مشاهدي التلفزيون شمال المغرب وشرقه وجنوبه مما أصبح يعرض حاجة هؤلاء المشاهدين إلى تلفزيون جهوي بنجومه ومبدعيه في إطار ما بات يسمى في المغرب ب (الجهوية المتقدمة) التي يصبو إليها.

