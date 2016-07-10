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عمرو موسى للإذاعة الموريتانية: القمة العربية القادمة بنواكشوط هامة

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عمرو موسى للإذاعة الموريتانية: القمة العربية القادمة بنواكشوط هامة عمرو موسى للإذاعة الموريتانية: القمة العربية القادمة بنواكشوط هامة
أكد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق أهمية قمة نواكشوط القادمة.

وقال موسى خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا بثتها اليوم الأحد أن القمة التى تأتى فى ظروف غاية فى الصعودية واصفا قمة نواكشوط بالهامة نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها العرب وتأتى فى ظروف يعانى منها العرب فى سيادتهم على اراضيهم كما يعانون تهديدا لهويتهم وثقافتهم.

وأضاف موسى أن العالم العربى ينتظر من قمة نواكشوط قرارات ومواقف تساعدهم على الإجابة على اسئلة من قبيل اين العرب وكيف يمكن أن نخرج من المأزق الذى وقعنا فيه مشيرا إلى أن الموريتانيين يتفهمون دقة الوضع وضرورة نجاح القمة.

وأشاد موسى الذى يعرف موريتانيا بحكم زياراته يوم كان وزير للخارجية وأمينا عاما للجامعة بالتطور الحاصل فى موريتانيا وقال أن للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مواقف قومية هامة وأن موريتانيا تتحرك بشكل جيد واحتضانها للقمة سيكون بداية للعمل العربى المشترك مؤكدا سعادة والمصريين بهذا الحدث مشيرا إلى إهمية دور موريتانيا النشط عربيا وإفريقيا وإسلاميا.

وحول ظاهرة الإرهاب التى باتت إحدى الأولويات على الساحة قال موسى أن المقاربة الموريتانية لمكافحة الإرهاب فيها نظرة للمستقبل مؤكدا اهمية دعم الشباب العربى وأضاف لا يمكننا أن نبقى بمنآ عن العالم مشددا على ضرورة الأهتمام بالشباب الذى يشكل غالبية ابناء الأمة العربية وتسليحه بالعلم والمعرفة حتى نسير بسرعة تتماشى مع العالم.

ونوة موسى إلى ضرورة أن تكون قمة نواكشوط بداية لرؤية مستقبل جديد تعطى مؤشرا على أننا كما نحترم ماضينا ننظر لمستقبلنا بنظرة إيجابية وعلى أستعداد للعب كل الأدوار التى تضعنا على خريطة العالم فى القرن 21.
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