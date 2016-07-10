بالصور.. المياه الجوفية تحاصر 2000 فدان بقرية المنايف بالإسماعيلية

المياه الجوفية

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محطة مياه الشرب

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تغطية المساقى

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المعهد الأزهرى

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إدراج المنطقة بالصرف المغطى

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رصف الطرق

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كوبرى المشاة

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تعانى قرية المنايف التابعة لمدين أبوصوير محافظة الإسماعيلية من القرى التى العديد من المشاكل فى الخدمات الأساسية من مياه شرب وكهرباء ورصف طرق، بالإضافة إلى مشكلة المياه الجوفية التى تحاصر العديد من قرى الإسماعيلية.فى البداية يؤكد أحمد إسماعيل من أبناء القرية أن المشكلة الأساسية هى محاصرة المياه الجوفية لمساحة تزيد عن الـ2000 فدان من الأرض الزراعية، محصورة بين منطقتى كبرى 5 وكبرى 7 بالقرية، وأن هذه الأرض مهددة بالبوار لارتفاع نسبة الرشح من ترعة المنايف، وهذه المنطقة محرومة من الصرف المغطى حتى الآن.ويقول محمد إبراهيم حامد من مواطنى القرية إن محطة مياه شرب المنايف لا تعمل بكامل طاقتها، وهناك أعطال كثيرة بالمحطة، والمياه التى تصل للمواطنين ملوثة وبها نسبة كبيرة من "العكارة" ولا تصلح للشرب.ويطالب نصر مهدى، أحد الأهالى، بضرورة إنهاء مشكلة المساقى وتغطيتها للتقليل من الآثار المترتبة على تركها مفتوحة والتى تضر بالمواطنين والأطفال بالقرية، وإنهاء مشكلة إنشاء الكوبرى الخرسانى على ترعة المنايف والذى بدأ العمل فية منذ سنوات وتوقف بسبب تعنت إدارة التوسع الأفقى بالشرقية.وأشار أحمد سليم من أهالى القرية إلى أن إدارة الأزهر ترفض افتتاح المعهد الدينى، والذى تم بناؤه من أكثر من عامين بمجهودات ذاتية من المواطنين، وأيضا إنشاء مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى، حيث تم التبرع بالأرض من 15 سنة ولم يتم البناء حتى الآن.ومن جهته قال المحاسب عباس رئيس قرية المنايف إنه يتم حاليا إدراج المنطقة المحصورة بين كوبرى 5 وكوبرى 7 ضمن مشروع الصرف الزراعى المغطى بالتنسيق مع الصرف الزراعى، كما تم الانتهاء من 80% من شبكات الانحدار الخاصة بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب، وذلك بمنطقتى السماكين والمجاورة، وجار تغطية عدد من المساقى الموجودة بالقرية ومنها عزبة أبوشومان وأبودهشان وأبو سالم.وأضاف رئيس قرية المنايف أنه جار استكمال رصف الطرق بالقرية ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام وإنشاء مبنى للوحدة المحلية.كما تم الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة علوى أمام مدرسة الإمام مالك للتعليم الأساسى بتكلفة 4 ملايين جنيه، وسوف يتم افتتاحه قريبا ورفع قدرات المحولات الموجودة ببعض توابع القرية وإنشاء محولات جديدة.



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محطة مياه أبودهشان بالمنايف



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كوبرى المنايف



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كوبرى مشاه المنايف



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جانب من إنشاء محطة مياه الشرب



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طريق المنايف الصحراوى القاهرة الإسماعيلية



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ترعة المنايف

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