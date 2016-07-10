4 فوائد تجعل ركوب الدراجات رياضتك المفضلة خلال إجازة الصيف

>بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والاستمتاع بإجازة العيد، يتجه الكثير من الشباب والأطفال إلى ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، لاستغلال وقت فراغهم ورغبة فى التمتع بصحة جيدة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة فوائد مثيرة لركوب الدراجات قد تحفزك لتجعلها رياضتك المفضلة خلال إجازة الصيف، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية" الأمريكى، وتشمل:

1.تساهم رياضة ركوب الدراجات فى تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، كما تجعل الشخص أكثر سعادة ويتمتع بمعنويات عالية.

2.ركوب الدراجات من أفضل الرياضات التى تساهم فى تحسين المزاج ومكافحة الإصابة بالاكتئاب، حيث كشفت دراسة طبية نشرت بمجلة "American Journal of Epidemiology" أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة ركوب الدراجات تقل فرص إصابتهم بمرض الاكتئاب، ويتمتعون فى الأغلب بصحة جيدة.

3.يساهم ركوب الدراجات فى تعزيز الشعور بالاسترخاء ومقاومة القلق والتوتر والضغوط النفسية، ولذا فالدراجة تعد من أفضل الحلول التى يمكن أن تواجه بها الضغوط النفسية التى تقابلك.

4. تعد من أفضل الرياضات المفيدة للمخ، إذا تساهم فى تعزيز ضخ الدم إليه، وتجعل الشخص أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وتحسين القدرات العقلية، كما أنها تساهم فى تقوية الذاكرة ومحاربة الإصابة بمرض ألزهايمر.

5 فوائد لركوب الدراجة تدفعك لأن تجعلها جزءا من يومك

>