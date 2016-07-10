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لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: وزيرة التعاون الدولى أعادت للمنصب قوته

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لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: وزيرة التعاون الدولى أعادت للمنصب قوته لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: وزيرة التعاون الدولى أعادت للمنصب قوته
قال عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أداء وزارة الخارجية خلال العاميين الماضيين يختلف كثيرا عن الفترة التى سبقت ذلك، مشيرا الى أن أداء الوزارة أصبح أكثر توازنا ، متابعا :"فى النهاية فإن وزارة الخارجية لا تصنع السياسات وإنما تنفذ السياسة التى تضعها ".

أضاف "جاد" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هناك نشاطا ملحوظا فى أداء وزيرة التعاون الدولى سحر نصر فهى حيث أعادت للمنصب قوته وفعاليته، وتابع :" أما فيما يخص وزارة الهجرة، فالمشكلة تكمن فى أن الوزارة بلا مبنى وبلا موظفين، وكذلك ينبغى أن يتم تحديد اختصاصات الوزارة بما لا يتعارض مع مهام وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة".

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