تقصى حقائق البرلمان ترسل مذكرة للنائب العام بتفاصيل زيارة صوامع القمح

أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة حول الفساد بعمليات توريد القمح، أن اللجنة انتهت من إعداد مذكرة بزيارتها الميدانية الماضية إلى صوامع تخزين القمح بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.

وأوضح شيبة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن اللجنة سترسل المذكرة التى أعدتها عن تفاصيل الزيارة وأحداثها المتسلسلة، وما تم رصده من تجاوزات فى تسجيل مخزون وهمى وعدم وجود سجل تجارى للصومعة وتسلسل شيكات الصرف إلى مكتب النائب العام.

تقصى حقائق البرلمان: ضبط وقائع فساد بصوامع القمح تقدر بـ400 مليون جنيه

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