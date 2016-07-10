"التعليم بالبرلمان": تنفيذ تهديد صفحات الغش بتسريب نتائج الامتحانات مستحيل

قالت ماجدة بكرى ، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النوب ، أن اللجنة ناقشت مع وزير التعليم تهديد صفحات الغش بتسريب نتائج امتحانات الثانوية العامة ، لافتا إلى أن عملية التأمين أصبحت خاضعة لجهات آخرى إلى جانب الوزارة .

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن الوزارة طمأنت اللجنة بصعوبة تنفيذ ذلك التهديد و أنه أمر مستحيل ، معتبرا أن التهديد محاولة لهز صورة الدولة، وحول إمكانية رقابة سير لجان التصحيح ميدانيا ، قالت:"مش من حقنا متابعة سير لجان نتائج التصحيح، وبعد انتهاء التصحيح سيأتى وقت الحساب".

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