"المصرية لنقل الكهرباء": الدولة دعمت الشركة بـ 10 مليارات جنيه لتطوير الشبكة

كشف المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة اقتربت من إنهاء خطتها لرفع كفاءة و تطوير شبكة نقل الكهرباء، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير الشبكة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأكد "عبد الرحيم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ خطة تطوير الشبكة و رفع كفاءتها بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة دعمت الشركة بـ10 مليارات جنيه لتطوير الشبكة.

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