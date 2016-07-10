"المصرية لنقل الكهرباء": الدولة دعمت الشركة بـ 10 مليارات جنيه لتطوير الشبكة

كشف المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة اقتربت من إنهاء خطتها لرفع كفاءة و تطوير شبكة نقل الكهرباء، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير الشبكة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأكد "عبد الرحيم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ خطة تطوير الشبكة و رفع كفاءتها بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة دعمت الشركة بـ10 مليارات جنيه لتطوير الشبكة.
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