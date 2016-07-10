غرفة الصناعات المعدنية: انخفاض "طفيف" فى سعر الحديد المحلى

أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، أن انخفاض أسعار الحديد عالميا سيؤدى بالتبعية إلى خفض سعره محليا، إلا أنه سيكون انخفاضا طفيفا وغير ملحوظا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الحديد العالمى انخفض بقيمة 5 دولارات فقط للطن مقارنة بالشهر الماضى، بما يعادل 50 جنيها مصريا، وهو يعد مبلغا ضئيلا ، ولن يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى سعر الحديد محليا.

وحول إعلان الحكومة الصينية تخفيض طاقة شركات الصلب والفحم الإنتاجية بنحو 10% خلال العامين المقبلين، و15 % بحلول 2020 ، أشار "حنفى" إلى أن ذلك الخفض سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميا، نظر لانخفاض حجم المنتج المعروض مقابل ثبات نسبة الطلب على الحديد، إلا أن تأثير ذلك على السوق المحلى لا يمكن تحديده فى الوقت الحالى.

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