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خبر في الجول - الزمالك يتجه لقبول عرض اتحاد جدة لكهربا

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خبر في الجول - الزمالك يتجه لقبول عرض اتحاد جدة لكهربا خبر في الجول - الزمالك يتجه لقبول عرض اتحاد جدة لكهربا

اقترب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك من الاحتراف إلى الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق برغبة نادي اتحاد جدة في ضم كهربا بل بتقديم عرضا رسميا من أجل اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com أن النية تتجه في الوقت الحالي لقبول عرض اتحاد جدة ورحيل كهربا.

وكان كهربا قد تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق ليؤكد تفكيره في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في اتحاد جدة وخصوصا أن العرض لمدة موسم كإعارة. (طالع التفاصيل)

ولعب كهربا 29 في الدوري هذا الموسم. سجل 11 هدفا وصنع 5.

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