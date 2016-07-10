عبد الحفيظ: علي معلول اقترب من الأهلي.. وإكرامي من أسباب التتويج بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على اقتراب علي معلول ظهير الصفاقسي التونسي من الانضمام إلى الفريق الأحمر خلال الصيف الجاري.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بدخول علي معلول دائرة اهتمام الأهلي بل وأكد مصدر مسؤول بالنادي أن المصير سيتحدد عقب لقاء القمة أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

قبل أن يتحدث عبد القادر الجلالي وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com ليؤكد وجود مفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "معلول اقترب من التوقيع للأهلي، ولكن عملية انتقاله تتوقف فقط على بعض الأمور التفاوضية".

وانفرد FilGoal.com بتفاصيل عرض الأهلي لمعلول. ( تعرف عليها )

وحول الصفقات الجديدة أوضح عبد الحفيظ"أي لاعب سيتم التعاقد معه لابد أن يجمع بين الموهبة والشخصية الكبيرة التي تؤهله لتحمل ضغوط اللعب في أكثر من بطولة".

ووجه مدير الكرة في الأهلي الشكر إلى شريف إكرامي حارس الفريق، باعتباره من أسباب التتويج بالدوري هذا الموسم.

وأتم "إكرامي كان سبباً رئيسياً في تتويج الأهلي بالدوري والعديد من البطولات، ولا يمكن ذبحه بسبب خطأ أو اثنين في مباراة".