أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

من أجل استحمام صحى.. 4 أخطاء معتادة ينبغى تجنبها

Google+ Print
من أجل استحمام صحى.. 4 أخطاء معتادة ينبغى تجنبها من أجل استحمام صحى.. 4 أخطاء معتادة ينبغى تجنبها
الاستحمام أحد العادات اليومية، لكن هناك بعض الأخطاء التى لا نلقى لها بالا تسبب ضررا للجسم.

فى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأخطاء التى يجب تجنبها عند الاستحمام، وتتضمن الآتى:

1- الاستحمام بماء ساخن: الاستحمام بالماء الساخن يفقد رطوبة البشرة وينتج عنها جفاف وحكة، لذا فمن الأفضل تجنب الحمامات الساخنة لفترة طويلة أو لأيام متتالية.
>2- الإفراط فى التقشير وإزالة الجلد الميت:من المهم إزالة الجلد الميت من الجسم، وعدم الإسراف فى فرك الجسم يوميا عند الاستحمام، لأن هذا يسبب تهيج الجلد والجفاف والطفح الجلدى .

3-استخدام "ليفة" الاستحمام لفترة طويلة: يمكن أن تكون أرضا خصبة للجراثيم، لذا فمن الضرورى استبدالها كل بضعة أشهر والتأكد من جفاف المنشفة الخاصة بك بعد كل استخدام.

4-استخدام منتجات حمام قاسية على البشرة: منتجات الحمام المناسبة لك قد تكون مفيدة على للبشرة، لكن إذا كنت تستخدم منتجات قاسية على البشرة، ينتج عنها جفاف الجلد، وبالتالى فمن الأفضل استخدام منتجات طبيعية.


>- 4 نصائح يجب على الرجال اتباعها بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365