من أجل استحمام صحى.. 4 أخطاء معتادة ينبغى تجنبها

فى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأخطاء التى يجب تجنبها عند الاستحمام، وتتضمن الآتى:
1- الاستحمام بماء ساخن: الاستحمام بالماء الساخن يفقد رطوبة البشرة وينتج عنها جفاف وحكة، لذا فمن الأفضل تجنب الحمامات الساخنة لفترة طويلة أو لأيام متتالية.
>2- الإفراط فى التقشير وإزالة الجلد الميت:من المهم إزالة الجلد الميت من الجسم، وعدم الإسراف فى فرك الجسم يوميا عند الاستحمام، لأن هذا يسبب تهيج الجلد والجفاف والطفح الجلدى .
3-استخدام "ليفة" الاستحمام لفترة طويلة: يمكن أن تكون أرضا خصبة للجراثيم، لذا فمن الضرورى استبدالها كل بضعة أشهر والتأكد من جفاف المنشفة الخاصة بك بعد كل استخدام.
4-استخدام منتجات حمام قاسية على البشرة: منتجات الحمام المناسبة لك قد تكون مفيدة على للبشرة، لكن إذا كنت تستخدم منتجات قاسية على البشرة، ينتج عنها جفاف الجلد، وبالتالى فمن الأفضل استخدام منتجات طبيعية.
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