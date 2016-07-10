من أجل استحمام صحى.. 4 أخطاء معتادة ينبغى تجنبها

الاستحمام أحد العادات اليومية، لكن هناك بعض الأخطاء التى لا نلقى لها بالا تسبب ضررا للجسم.

فى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأخطاء التى يجب تجنبها عند الاستحمام، وتتضمن الآتى:

1- الاستحمام بماء ساخن: الاستحمام بالماء الساخن يفقد رطوبة البشرة وينتج عنها جفاف وحكة، لذا فمن الأفضل تجنب الحمامات الساخنة لفترة طويلة أو لأيام متتالية.

>2- الإفراط فى التقشير وإزالة الجلد الميت:من المهم إزالة الجلد الميت من الجسم، وعدم الإسراف فى فرك الجسم يوميا عند الاستحمام، لأن هذا يسبب تهيج الجلد والجفاف والطفح الجلدى .

3-استخدام "ليفة" الاستحمام لفترة طويلة: يمكن أن تكون أرضا خصبة للجراثيم، لذا فمن الضرورى استبدالها كل بضعة أشهر والتأكد من جفاف المنشفة الخاصة بك بعد كل استخدام.

4-استخدام منتجات حمام قاسية على البشرة: منتجات الحمام المناسبة لك قد تكون مفيدة على للبشرة، لكن إذا كنت تستخدم منتجات قاسية على البشرة، ينتج عنها جفاف الجلد، وبالتالى فمن الأفضل استخدام منتجات طبيعية.

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