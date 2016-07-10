أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما 1000 قرص مخدر بالقاهرة

Google+ Print
سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما 1000 قرص مخدر بالقاهرة سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما 1000 قرص مخدر بالقاهرة
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "أدهم م ك" 22 سنة، عاطل، وبحوزته 700 قرص مخدر، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "محمود م م" 38 سنة، عاطل، (مسجل خطر) "فرد سيطرة" تحت رقم 3487 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرها 1293 لسنة 2004 البساتين "مخدرات"، وبحوزته 260 قرصا مخدرا، ومبلغ 100 جنيه، واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 12 ألف قرص مخدر فى المطرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365