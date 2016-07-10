سقوط مسجل خطر وعاطل قبل ترويجهما 1000 قرص مخدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "أدهم م ك" 22 سنة، عاطل، وبحوزته 700 قرص مخدر، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "محمود م م" 38 سنة، عاطل، (مسجل خطر) "فرد سيطرة" تحت رقم 3487 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرها 1293 لسنة 2004 البساتين "مخدرات"، وبحوزته 260 قرصا مخدرا، ومبلغ 100 جنيه، واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 12 ألف قرص مخدر فى المطرية

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