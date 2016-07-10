9 سيارات إطفاء تسيطر على حريق محطة وقود بالجيزة

سيطر رجال الدفاع المدنى، على حريق نشب فى محطة وقود بمنطقة المناشى بالجيزة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، حيث تم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ومنع خطر امتداده إلى العقارات المجاورة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محطة وقود بالمناشى، وعلى الفور تم انتقال 9 سيارات إطفاء للقيام بعمليات السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

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