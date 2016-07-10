إصابة مستوطن إسرائيلى فى عملية إطلاق نار جنوب الضفة الغربية

أصيب مستوطن إسرائيلى بجراح وصفت بالمتوسطة مساء السبت جراء إطلاق نار على سيارته قرب بلدة "تقوع" الواقعة جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المستوطن الذى يبلغ من العمر (30 عاما) أصيب بالرصاص بعد أن أطلق مسلحون النار من سيارتهم على سيارته بالقرب من مفرق بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأشارت إلى أن المستوطن أصيب فى منطقة الخصر من جسمه، وجرى نقله بواسطة سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى مستشفى "شعارى تصيدق" بالقدس المحتلة لتلقى العلاج.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصيبت سيارة المستوطن بثلاث رصاصات أطلقت من سيارة فلسطينية قبل أن تتمكن من الانسحاب من المكان باتجاه بلدة سعير بالخليل جنوب الضفة.

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