فايزة: زوجى أدمن الزواج وتجاهل أولاده وعايزة اتخلع منه

"اشتغلت خدامة عشان أقدر أصرف على أولادى بعد ما جوزى سبنى زى البيت الوقف لا منه طلقنى ولا منه عاش معايا هجرنى بقاله 5 سنوات ومش فاضى غير للجواز والطلاق من ستات تانيين.. أنا نفسى كنت الزوجة التانية ليه وسبب مشاكلى معاه هو كثرة زيجاته.. حتى بناته اللى شقيت عليهم لوحدى كل ما يلجأوا ليه يتهمهم بأنهم أولاد حرام".

هذه الكلمات قالتها "فايزة.ف" المقيمة فى عزبة الهجانة لـ"اليوم السابع" وأوضحت: تزوجت منذ 21 سنة من عامل نظافة بشركة وكنت أنا الزوجة الثانية له وأنجبت منه ولدان و3 بنات واعتاد إهانتى والعمل على شعورى بالحرمان.

وأضافت فايزة: تحملت البخل والهجر منه لكن لم أتحمل السب والتطاول على بألفاظ جارحة وصلت إلى حد اتهامى بالزنا، وهنا تصدى له الجيران وعنفوه وفى النهاية وتركنى أتحمل عبء الحياة وحدى.

واستطردت:لم يكتف بذلك بل كان يحرض ابنى 12 سنة ضدى فيهيننى ولا يساعدنى واكتفيت بالدعاء له بالهداية.. دخلى من العمل كخادمة لم يكف مصاريف منزل به 6 أفراد خرجوا من المدارس بسبب الفقر وأنانية الأب وابنتى الكبرى زوجتها بكسر ظهرى وحفظت لى الجميل وأتت لتعيش معى بصحبة زوجها ويساهمان فى المصروفات المنزلية وزوجى أصر على طردهما من البيت وأنا عندى طفلة صماء، تحتاج علاج وأخرى كلما جاء لها عريس رفضته لقلة حيلتى فى تجهيزها.

> الحيلة وعدم وجود مال

>أخيرا – قالت فايزة- أقمت ضده عوى خلع بعدما لجأت إلى لجمعية حقوقية وكل اللى طلباه من ربنا دلوقتى دخل أقدر أجوز منه بناتى بدل ما يعنسوا.

المرأة أكثر تضررا مع اقتراب المصريين من 100مليون..نسبة تسربهن من التعليم 32% والمرأة المعيلة 18% والعاطلات 24%..250 ألفا بلا ميراث و30% يهجرهن أزواجهن..و15% من المتزوجات يتركن العمل والفقيرات 3 ملايين

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