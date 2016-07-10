٢ أغسطس.. أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزى للمحاسبات

حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢ أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفائه من منصبه .

واستندت الدعوى التى حملت رقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠ قضائية على نص المادتين ٦٨و٢١٧ من الدستور التى تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام وأيضا حق المواطن فى المعرفة واستنادا لمبدأ الشفافية.

قالت الدعوى إن المستشار هشام جنينه تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات قبل إعفائه من منصبة مارس الماضى لمجلس النواب وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التى توجب مناقشتها وإعلانها الرأى العام.

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