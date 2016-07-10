دراسة: حمية البحر المتوسط مع المكرونة تقلل الوزن الزائد

نتائج جديدة وغريبة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد نيوروميد الإيطالى، حيث أشارت إلى أن تناول المكرونة قد لا يتسبب فى الإصابة بالوزن الزائد على عكس اعتقاد الكثير من الأشخاص، شريطة تناولها مع حمية البحر المتوسط.

ويعتمد نظام البحر المتوسط على الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والمكسرات والأسماك والحبوب وزيت الزيتون مع التقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون، وأثبتت العديد من الأبحاث الطبية أن هذا النظام الغذائى يكافح السمنة ويقاوم السرطان وأمراض القلب والسكرى والكثير من الأمراض الأخرى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج المثيرة عقب إجراء دراسة على الحمية الغذائية لـ 23 ألف شخص، وكشفت النتائج أن المكرونة(رغم غناها بالكربوهيدرات) ساهمت فى تقليل مؤشر كتلة الجسم بشكل طفيف ، كما قللت محيط خصر عدد كبير من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، وأكد الباحثون أن المكرونة لا تتسبب فى زيادة الوزن، على عكس ما هو معتقد.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المكرونة بشكل منتظم كانوا أكثر قدرة على اتباع النظام الغذائى للبحر المتوسط بشكل منتظم، لافتين فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم الإفراط فى المكرونة للتمتع بالفوائد الصحية السابق ذكرها، كما يجب على مرضى السكر الحد بشكل ملحوظ منها حتى لا تتعرض صحتهم للخطر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nutrition and Diabetes" خلال شهر يوليو الجارى.

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