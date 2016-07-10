أهالي تنومة يطالبون بحل أزمة الكهرباء

لا يزال أهالي تنومة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي خصوصاً في الجهة الجنوبية والغربية من المحافظة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن.

وبحسب فنيين في شركة الكهرباء فإن سبب الانقطاعات المتكررة يعود إلى زيادة عدد المشتركين خاصة مع توافد السياح إلى المحافظة في الإجازة الصيفية.

وأكد المواطن سلمان الشهري أن الانقطاعات زادت بشكل متكرر خلال النهار والليل في بعض الأيام، وقد أدى ذلك إلى تعطل المصالح وتلف بعض الأجهزة الكهربائية، مطالباً بإصلاح الخلل وتقوية الخطوط الكهربائية وزيادتها لتتناسب مع عدد السكان والمنازل.

وقال حسن اللامي إن هذه الانقطاعات دليل على عدم مواكبة شركة الكهرباء تطورات زيادة عدد السكان والمساكن في تنومة، مشيراً إلى أن عدد الخطوط الرئيسية قليلة جداً ولا تتحمل هذه الزيادة وبالتالي يجب على الشركة زيادة عدد الخطوط الرئيسية حتى يكون هناك حل جذري للمشكلة، وتحوطا للزيادة المستمرة في عدد السكان مستقبلاً.