روسيا تستأنف رحلاتها السياحية إلى تركيا

هبطت اول طائرة سياحية روسية السبت في منتجع انطاليا السياحي في تركيا مع انتهاء الازمة الدبلوماسية التي استمرت ثمانية اشهر بين البلدين، وفق مصادر ملاحية.

اعلن الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي رفع العقوبات عن السياحة الى تركيا مع انتهاء الازمة التي نجمت عن اسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية في نوفمبر الماضي. واقلعت الطائرة صباحا من مطار فنوكوفو في موسكو وهي تقل 189 سائحا وهبطت في المنتجع السياحي على البحر المتوسط، وفق محطة التلفزيون التركية.

وسدد منع وكالات السفر الروسية من تنظيم رحلات الى تركيا ضربة الى قطاع السياحة التركي الذي يعتمد الى حد كبير على السياح الروس ولا سيما منتجعات البحر المتوسط.

واعلن بوتين في 30 يونيو رفع الحظر بعد ان تلقى رسالة من الرئيس رجب طيب اردوغان قالت موسكو انه اعتذر فيها عن اسقاط الطائرة. ومع هذا يتوقع ان يعاني قطاع السياحة بعد الاعتداء الذي استهدف مطار اتاتورك في اسطنبول في 28 يونيو وخلف 47 قتيلا.