أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

آل مجدوع يفتتح مهرجان «صيف الخرج».. ويشارك الأهالي احتفال العيد

Google+ Print

افتتح محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، فعاليات مهرجان "صيف الخرج٣٧" تحت شعار "تطلعات وطموح " تضامناً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وشارك أهالي الخرج احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وذلك بمسرح برج المياه بالخرج.

وخلال الحفل، رحب رئيس المجلس البلدي بالخرج د. مصلح العنزي في كلمة الأهالي التي ألقاها نيابة عنهم، بمحافظ الخرج، ورفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة، وقدم د. العنزي شكره نيابة عن أعضاء المجلس البلدي لرئيس ومنسوبي البلدية على جهودهم في تجهيزات المهرجان واحتفال العيد، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، بعدها شاهد الجميع عرض مونتاج لمراحل مشروع إنشاء ساحة شهداء الوطن وأعمال التطوير لبرج الخرج والتي دشنهما صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته التفقدية لمحافظة الخرج.

عقب ذلك قدمت فرقة أطفال ومواهب أوبريتا إنشاديا بعنوان "المحبة والسلام " تفاعل معه الحضور من خلال اللوحات التي تم تقديمها بداية بعاصفه الحزم ومباركة العيد ورسالة للجنود البواسل واختتمت برؤية المملكة، ثم انطلقت الألعاب النارية معلنة بدء الفعاليات.

عقب ذلك ألقى محافظ الخرج كلمة رفع فيها خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد وللشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية، مقدماً شكره لبلدية الخرج على جهودها في الإعداد والترتيب والتنظيم لهذا الاحتفال. عقب ذلك شارك محافظ الخرج في العرضة التي قدمتها فرقة اليمامة.‏

image 0

محافظ الخرج مشاركاً في العرضة السعودية

image 0

الألعاب النارية تضيء سماء الحفل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة