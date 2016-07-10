مركز الملك فهد الثقافي يقدم برامج مبهجة للأطفال

الأطفال استمتعوا بألعاب التركيب

شهد مركز الملك فهد الثقافي في أول أيام عيد الفطر المبارك عددا كبيرا من الزائرات بأطفالهن يشهدن فعاليات المركز الذي استعد ككل عام بمجموعة كبيرة من الفعاليات التي توزعت على قاعات المركز حيث خصص الدور الأول كله للأطفال بأنشطة متنوعة وأركان مبهجة راعت كل الأعمار.

وقالت هند القدال المشرفة على أنشطة الأطفال في المركز، إن الأركان راعت عنصر إدخال البهجة والتعلم والمتعة والفائدة من خلال برامج محددة تقوم عليها مشرفات متخصصات في المجال فهناك المنصة الرئيسية التي تقدم المسابقات الحية وتفعل النشاط الحركي والذهني عند الأطفال والأمهات بمختلف الأسئلة والألعاب الحرة التنافسية والجوائز الفورية فيما توزعت حول المنصة أركان العاب الصلصال والتركيب والرمل المائي وخيم الكور الصغيرة وغيرها من الأركان المحببة للصغار والتي استخدمها الأطفال بشغف ومرح وضجيج. وقالت فوزية الغانمي مشرفة الأركان من النادي التطوعي السعودي، أن عددا كبيرا من الشابات يقمن بإحياء ليالي العيد الثلاث بالمركز بحب وفرح لتلبية كافة احتياجات الأطفال وإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم ومنهم رشيدة الغانمي وشيخة الغانمي ومنال الوجيه وسلطانة المرزوق وآلاء الشهري وسارة اليحيى وريما الدويب ومشاعل السعدون وريما الجهيمان ونجود البواردي.

فيما احتل المسرح القسم العلوي من المركز بمسرحية للأطفال لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور الأطفال حول أهمية القراءة في بناء شخصية سوية تحقق رؤية المملكة 2030.

واختتمت فعاليات المركز بمسرحية كلية المشاغبات التي أقبلت عليها الحاضرات تفاعلا وانسجاماً مع أداء الممثلات المسرحية من تأليف زينة الفاسي وإخراج جمانة الشامي وبطولة كل من فخرية خميس وأميرة محمد وسميرة الوهيبي وفَي الشرقاوي ومها محمد وسارة الجابر ونوال الماس ومناير.

إحدى القاعات المجهزة للفعاليات